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В Минздраве РФ назвали потраченную на борьбу с ковидом сумму

От коронавирусной инфекции в стране привиты 23 миллиона человек. В последние дни скорость вакцинации возросла.

28 июня, 14:37
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/search?category=media&hostApplied=false&page=1&pagesize=30&q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C&start=30" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos.ru</a></p>

Фото © mos.ru

Расходы российской системы здравоохранения на борьбу с ковидом превысили один триллион рублей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, сейчас в стране от CoViD-19 привиты 23 миллиона человек. При этом Мурашко обратил внимание на то, что в последние дни скорость вакцинации от коронавируса возросла.

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При этом Мурашко ранее заявлял, что считает мягкими действующие в России ограничительные меры из-за коронавируса. Он тогда отметил, что правила, которые нужно соблюдать ежедневно и постоянно, почему-то вызывают ощущение, что нас в чём-то стеснили. Но, по его словам, это неправда и неправильно, так как нужно соблюдать правила во всём.

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Максимальный рост заражений ковидом наблюдается среди россиян 20–39 лет

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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