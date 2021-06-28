В Минздраве РФ назвали потраченную на борьбу с ковидом сумму
От коронавирусной инфекции в стране привиты 23 миллиона человек. В последние дни скорость вакцинации возросла.
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Расходы российской системы здравоохранения на борьбу с ковидом превысили один триллион рублей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам министра, сейчас в стране от CoViD-19 привиты 23 миллиона человек. При этом Мурашко обратил внимание на то, что в последние дни скорость вакцинации от коронавируса возросла.
При этом Мурашко ранее заявлял, что считает мягкими действующие в России ограничительные меры из-за коронавируса. Он тогда отметил, что правила, которые нужно соблюдать ежедневно и постоянно, почему-то вызывают ощущение, что нас в чём-то стеснили. Но, по его словам, это неправда и неправильно, так как нужно соблюдать правила во всём.
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