В Минздраве РФ назвали потраченную на борьбу с ковидом сумму

Расходы российской системы здравоохранения на борьбу с ковидом превысили один триллион рублей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, сейчас в стране от CoViD-19 привиты 23 миллиона человек. При этом Мурашко обратил внимание на то, что в последние дни скорость вакцинации от коронавируса возросла.