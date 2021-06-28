Более 6 тысяч рестораторов подали заявку на работу в "бесковидном" режиме

Власти Москвы получили более шести тысяч заявок на работу заведений в режиме CoViD-free. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"На сегодняшний день более шести тысяч заявок поступило от рестораторов на работу, именно на этот формат", — сказал Немерюк на пресс-конференции.

По его словам, около 300 обращений в час поступает о том, что заведения будут работать не только на доставку или навынос, но и с применением системы QR-кодов.