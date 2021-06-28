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Более 6 тысяч рестораторов подали заявку на работу в "бесковидном" режиме

При таком формате заведения могут принимать только привившихся и переболевших ковидом, а также гостей с отрицательными ПЦР-тестами.

28 июня, 14:27
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Власти Москвы получили более шести тысяч заявок на работу заведений в режиме CoViD-free. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"На сегодняшний день более шести тысяч заявок поступило от рестораторов на работу, именно на этот формат", сказал Немерюк на пресс-конференции.

По его словам, около 300 обращений в час поступает о том, что заведения будут работать не только на доставку или навынос, но и с применением системы QR-кодов.

За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды

За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды

Напомним, с 28 июня рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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