Российская грузовая авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
Головная структура перевозчика "Волга-Днепр" зарегистрирована в Нидерландах, поэтому вынуждена соблюдать предписание британских авиавластей.
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Одна из крупнейших отечественных авиагрузовых компаний "Волга-Днепр" приняла решение выстраивать свои маршруты в обход Белоруссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.
Представитель перевозчика подтвердил, что компания "Волга-Днепр" приняла такое решение, поскольку головная структура фирмы зарегистрирована в Нидерландах. Таким образом, авиакомпания следует предписанию европейских властей по поводу запрета на сотрудничество с провайдером аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".
Фирма "Волга-Днепр" создана в 1990 году и является первой частной грузовой авиакомпанией России. Владельцем, а также президентом компании является бизнесмен из Ульяновска Алексей Исайкин. Перевозчик считается мировым лидером по доставке сверхтяжёлых и негабаритных грузов воздушным транспортом. Флот насчитывает 12 самолётов Ан-124-100 "Руслан" и 5 самолётов Ил-76ТД-90В.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
Отметим, что российские пассажирские авиакомпании продолжают летать в Минск и использовать воздушное пространство Белоруссии для транзитных полётов. Например, в Калининград.
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