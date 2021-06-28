Российская грузовая авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией

Одна из крупнейших отечественных авиагрузовых компаний "Волга-Днепр" приняла решение выстраивать свои маршруты в обход Белоруссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

Представитель перевозчика подтвердил, что компания "Волга-Днепр" приняла такое решение, поскольку головная структура фирмы зарегистрирована в Нидерландах. Таким образом, авиакомпания следует предписанию европейских властей по поводу запрета на сотрудничество с провайдером аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".

Фирма "Волга-Днепр" создана в 1990 году и является первой частной грузовой авиакомпанией России. Владельцем, а также президентом компании является бизнесмен из Ульяновска Алексей Исайкин. Перевозчик считается мировым лидером по доставке сверхтяжёлых и негабаритных грузов воздушным транспортом. Флот насчитывает 12 самолётов Ан-124-100 "Руслан" и 5 самолётов Ил-76ТД-90В.