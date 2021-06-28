НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвич высунул руку из окна для съёмки эпичного видео, но удар молнии заставил его пожалеть

Всё произошло в самый разгар проливного дождя, накрывшего столицу. Автор ролика в результате происшествия не пострадал.

28 июня, 14:14

Житель элитного дома в Москве снял удар молнии на расстоянии вытянутой руки. Видео © LIFE

Жителю Москвы удалось заснять удар молнии во время эпичной грозы на расстоянии вытянутой руки. Об этом Лайфу сообщил сам очевидец события.

Всё произошло в самый разгар урагана, накрывшего столицу. На кадрах видно, что за окном бушуют ветер, гроза и сильный ливень. Инцидент произошёл в жилом комплексе "Савёловский-сити". Один из жильцов решил снять эпичное видео, но рядом с его рукой сверкнул разряд молнии и заставил его пожалеть об этом. В результате происшествия горожанин не пострадал.

Водители на крышах тонущих машин: Лайф снял последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро

Водители на крышах тонущих машин: Лайф снял последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро

А ранее Лайф показал, как в Химках от удара молнии загорелся коттедж. Гроза и суперливень привели и к другим ЧП в Подмосковье. Так, без света оказались 15 000 человек в Балашихе, а также некоторые жители Зарайска, Клинского, Щёлковского и Раменского городских округов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В столовой Госдумы не будут вводить QR-коды

сегодня в 14:54

"Всё, пожар": Взрыв произошёл на трансформаторной подстанции в Подмосковье после удара молнии

сегодня в 11:33

Мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона

сегодня в 14:18

Белоруссия в ответ на санкции ЕС покинула европейскую инициативу "Восточное партнёрство"

сегодня в 14:44

"Вектор" подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от ковида — "Эпиваккорона-Н"

сегодня в 14:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1