Москвич высунул руку из окна для съёмки эпичного видео, но удар молнии заставил его пожалеть

Житель элитного дома в Москве снял удар молнии на расстоянии вытянутой руки. Видео © LIFE

Жителю Москвы удалось заснять удар молнии во время эпичной грозы на расстоянии вытянутой руки. Об этом Лайфу сообщил сам очевидец события.

Всё произошло в самый разгар урагана, накрывшего столицу. На кадрах видно, что за окном бушуют ветер, гроза и сильный ливень. Инцидент произошёл в жилом комплексе "Савёловский-сити". Один из жильцов решил снять эпичное видео, но рядом с его рукой сверкнул разряд молнии и заставил его пожалеть об этом. В результате происшествия горожанин не пострадал.