Москвич высунул руку из окна для съёмки эпичного видео, но удар молнии заставил его пожалеть
Всё произошло в самый разгар проливного дождя, накрывшего столицу. Автор ролика в результате происшествия не пострадал.
Житель элитного дома в Москве снял удар молнии на расстоянии вытянутой руки. Видео © LIFE
Жителю Москвы удалось заснять удар молнии во время эпичной грозы на расстоянии вытянутой руки. Об этом Лайфу сообщил сам очевидец события.
Всё произошло в самый разгар урагана, накрывшего столицу. На кадрах видно, что за окном бушуют ветер, гроза и сильный ливень. Инцидент произошёл в жилом комплексе "Савёловский-сити". Один из жильцов решил снять эпичное видео, но рядом с его рукой сверкнул разряд молнии и заставил его пожалеть об этом. В результате происшествия горожанин не пострадал.
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А ранее Лайф показал, как в Химках от удара молнии загорелся коттедж. Гроза и суперливень привели и к другим ЧП в Подмосковье. Так, без света оказались 15 000 человек в Балашихе, а также некоторые жители Зарайска, Клинского, Щёлковского и Раменского городских округов.
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