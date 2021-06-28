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В Кировской области мужчина задушил 13-летнюю девочку при попытке изнасилования и спрятал тело в сарае

Школьница страдала лёгкой формой умственной отсталости. Она хорошо общалась с женой злоумышленника.

28 июня, 14:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В городе Белая Холуница Кировской области мужчина убил 13-летнюю девочку после того, как она отказалась вступить с ним в интимную связь. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

26 июня девочка отправилась на речку в компании знакомых. В их числе был 21-летний Андрей З. Он жил с девочкой по соседству, и она часто приходила в гости к его жене. После отдыха он позвал подростка к себе домой, пока жена была в отъезде, и начал склонять его к интимной связи. Девочка отказалась, за это разъярённый сосед стал избивать и душить её. Остановился он, только когда услышал хруст в шее.

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"С целью скрыть следы преступления он перетащил тело потерпевшей в хозяйственные постройки, расположенные около дома", — уточнили в региональном СУ СКР версию следствия.

Подозреваемый указал на место в сарае, где спрятал тело. Он в ходе допроса признался в расправе над ребёнком. Возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство").

Источник Лайфа отметил, что девочка страдала лёгкой формой умственной отсталости и училась по упрощённой программе. Семья у неё благополучная, на учёте не состоит. Мама трудится санитаркой в больнице, а отец — на пилораме.

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Ранее правоохранители задержали 55-летнего мужчину, который почти год насиловал 12-летнюю школьницу. Всё это время девочка боялась кому-либо рассказывать об этом, так как сосед-педофил шантажировал её интимными снимками.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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