Трагические события на берегу реки Койвы в Пермском крае развернулись, когда семья вместе с родственниками поехала отдыхать. Как стало известно Лайфу, в какой-то момент туда же приехал предприниматель Сергей Ш. Он стал молить прощения у своей бывшей супруги Вероники, однако, получив отказ, начал угрожать расправой и съездил за ружьём.

После этого мужчина вернулся и засел в кустах. После нового скандала его удалось успокоить. Он выпил спиртное и лёг спать. Компания продолжила отдых, сидела у костра и жарила сосиски. Трагические события стали разворачиваться, когда агрессор проснулся. Сначала он поругался с матерью выжившей 11-летней девочки, достал ружьё и выстрелил в неё. Пуля прошла насквозь женщины и задела её дочь, которая побежала спасать маму. Все остальные стали убегать от неадеквата. Сначала он догнал отца девочки и застрелил его, а потом убил и экс-супругу. Покинул место преступления убийца на своём автомобиле. В это время оставшийся в живых несовершеннолетний ребёнок погибшей Вероники спал в палатке, а девочка осталась с маминой подругой и её сыном.