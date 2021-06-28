В Прикамье задержали мужчину, расстрелявшего экс-супругу и её родственников на глазах у 11-летней девочки

В Пермском крае задержали мужчину, который расстрелял бывшую жену за отказ вернуться к нему. Жертвами злоумышленника стали также сестра погибшей и её муж, расправа произошла на глазах 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого.

"В ходе проведения следственных действий подозреваемый в совершённом преступлении был установлен и утром 28 июня 2021 года задержан в своём доме в рабочем посёлке Бисер. Им является местный житель 1963 года рождения", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об аресте мужчины, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.