В Прикамье задержали мужчину, расстрелявшего экс-супругу и её родственников на глазах у 11-летней девочки
Подозреваемого поймали утром 28 июня — на следующий день после расправы. Он находился в своём доме в рабочем посёлке Бисер.
Фото © Pixabay
В Пермском крае задержали мужчину, который расстрелял бывшую жену за отказ вернуться к нему. Жертвами злоумышленника стали также сестра погибшей и её муж, расправа произошла на глазах 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого.
"В ходе проведения следственных действий подозреваемый в совершённом преступлении был установлен и утром 28 июня 2021 года задержан в своём доме в рабочем посёлке Бисер. Им является местный житель 1963 года рождения", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об аресте мужчины, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Напомним, ужасная история произошла в Пермском крае накануне, 27 июня. Предприниматель расстрелял бывшую жену и её родственников на глазах у 11-летней девочки. Он приехал к экс-супруге, когда та отдыхала с семьёй сестры, и стал просить её вернуться, но получил отказ. После этого мужчина уехал, но ненадолго — он вернулся около полуночи с ружьём и стал стрелять по отдыхающим. Полицию вызвала племянница погибшей, в результате происшествия она осталась сиротой.
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