В Пермском крае история любви супругов закончилась ужасным убийством трёх человек. Как сообщил Лайфу источник, местный предприниматель Сергей Ш. расстрелял свою бывшую жену Веронику Ш. за отказ вернуться к нему. Жертвами мужчины также стали сестра погибшей и её муж. Убийство произошло на глазах у 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого в расправе.

Отмечается, что семейная пара с дочерью решили отдохнуть на берегу реки Койвы. Вместе с ними также поехала сестра женщины Вероника Ш. Через несколько часов отдыха к ним приехал Сергей Ш., стал извиняться перед бывшей женой и просить вернуться к нему, однако та ответила отказом. После этого предприниматель уехал, но ненадолго — он вернулся около полуночи с ружьём и стал стрелять по отдыхающим.

В момент нападения школьница, которая приехала на отдых с родителями и тётей, успела позвонить в службу спасения и вызвать полицию, сообщив о происходящем. Однако Сергей Ш. после расправы уехал с места происшествия на машине.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, семейная пара и Вероника Ш. скончались на месте, 11-летняя девочка получила сквозное ранение нижней трети левого плеча. Школьнице оказали необходимую медицинскую помощь и передали сотрудникам опеки.

Кроме того, Лайфу стало известно, что у убитой Вероники Ш. остался несовершеннолетний сын. Сейчас его передали старшим братьям, органы опеки решают вопрос о его дальнейшей судьбе. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", Сергей Ш. находится в розыске.