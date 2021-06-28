Отказалась вернуться: В Прикамье предприниматель расстрелял бывшую жену и её родственников на глазах у 11-летней девочки
Школьница успела позвонить в диспетчерскую службу и сообщить о происходящем. Она получила сквозное ранение руки, а её родители и тётя скончались на месте.
Сергей Ш. Фото © LIFE
В Пермском крае история любви супругов закончилась ужасным убийством трёх человек. Как сообщил Лайфу источник, местный предприниматель Сергей Ш. расстрелял свою бывшую жену Веронику Ш. за отказ вернуться к нему. Жертвами мужчины также стали сестра погибшей и её муж. Убийство произошло на глазах у 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого в расправе.
Отмечается, что семейная пара с дочерью решили отдохнуть на берегу реки Койвы. Вместе с ними также поехала сестра женщины Вероника Ш. Через несколько часов отдыха к ним приехал Сергей Ш., стал извиняться перед бывшей женой и просить вернуться к нему, однако та ответила отказом. После этого предприниматель уехал, но ненадолго — он вернулся около полуночи с ружьём и стал стрелять по отдыхающим.
В момент нападения школьница, которая приехала на отдых с родителями и тётей, успела позвонить в службу спасения и вызвать полицию, сообщив о происходящем. Однако Сергей Ш. после расправы уехал с места происшествия на машине.
Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, семейная пара и Вероника Ш. скончались на месте, 11-летняя девочка получила сквозное ранение нижней трети левого плеча. Школьнице оказали необходимую медицинскую помощь и передали сотрудникам опеки.
Кроме того, Лайфу стало известно, что у убитой Вероники Ш. остался несовершеннолетний сын. Сейчас его передали старшим братьям, органы опеки решают вопрос о его дальнейшей судьбе. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", Сергей Ш. находится в розыске.
Ранее Лайф рассказывал, что в Омске неизвестный открыл стрельбу по школьницам. Девочек прооперировали под общим наркозом. Стражи порядка проводят проверку, личность стрелка устанавливается.
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