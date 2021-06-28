Более 660 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

К прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая намечена на 30 июня, поступило 659 411 вопросов. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

365 809 вопросов россияне задали через кол-центр. Ещё 157 222 обращения поступили при помощи СМС или ММС, 63 701 отправили через сайт программы, 48 546 — через мобильное приложение "Москва — Путину", 24 133 — через социальные сети. Больше всего вопросов поступило от жителей Краснодара, Новосибирска и Дагестана. Наиболее популярной темой является вакцинация от коронавируса.