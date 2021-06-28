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Более 660 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Наибольшее количество обращений зарегистрировано от жителей Краснодара, Новосибирска и Дагестана.

28 июня, 07:51
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

К прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая намечена на 30 июня, поступило 659 411 вопросов. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

365 809 вопросов россияне задали через кол-центр. Ещё 157 222 обращения поступили при помощи СМС или ММС, 63 701 отправили через сайт программы, 48 546 — через мобильное приложение "Москва — Путину", 24 133 — через социальные сети. Больше всего вопросов поступило от жителей Краснодара, Новосибирска и Дагестана. Наиболее популярной темой является вакцинация от коронавируса.

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Ранее Лайф сообщал, что уже опубликована часть списка вопросов к прямой линии с Путиным. Обращения россиян принимаются с 12:00 20 июня и вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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