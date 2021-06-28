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Семь человек погибли и около 50 пострадали при взрыве в столице Бангладеш

Повреждения также получили соседние здания и несколько автобусов, проезжавших в этот момент мимо.

28 июня, 08:12
<p>Фото © <a href="https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/moghbazar-explosion-police-form-another-committee-involving-bomb-disposal-unit-says-igp-2119681" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thedailystar.net / Anisur Rahman</a></p>

Фото © thedailystar.net / Anisur Rahman

В столице Бангладеш Дакке произошёл взрыв, в результате чего обрушилось трёхэтажное здание. Семь человек погибли и 50 пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

По словам начальника полиции Дакки Шафикула Ислама, в здании были расположены рестораны и магазины. Также взрыв повредил соседние дома и несколько автобусов на улице.

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Полиция пока не получила доказательств теракта. Расследование происшествия продолжается.

Ранее в городе Ачинске Красноярского края в жилом доме взорвался столитровый водонагреватель. Пострадала 13-летняя девочка. Две квартиры оказались частично повреждены. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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