Семь человек погибли и около 50 пострадали при взрыве в столице Бангладеш
Повреждения также получили соседние здания и несколько автобусов, проезжавших в этот момент мимо.
В столице Бангладеш Дакке произошёл взрыв, в результате чего обрушилось трёхэтажное здание. Семь человек погибли и 50 пострадали, сообщает агентство Синьхуа.
По словам начальника полиции Дакки Шафикула Ислама, в здании были расположены рестораны и магазины. Также взрыв повредил соседние дома и несколько автобусов на улице.
Полиция пока не получила доказательств теракта. Расследование происшествия продолжается.
Ранее в городе Ачинске Красноярского края в жилом доме взорвался столитровый водонагреватель. Пострадала 13-летняя девочка. Две квартиры оказались частично повреждены. Лайф публиковал кадры с места происшествия.
Лента новостей
Отказалась вернуться: В Прикамье предприниматель расстрелял бывшую жену и её родственников на глазах у 11-летней девочки
сегодня в 07:59
Более 660 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
сегодня в 07:51
Российские оружейники предупредили о миллиардных потерях из-за ужесточения закона
сегодня в 07:31
Комментариев: 0