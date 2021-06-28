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Предварительный ущерб от наводнения в Крыму оценили в 12,5 млрд рублей

В эту сумму не вошли затраты на проведение противопаводковых мероприятий, уточнил глава республики Сергей Аксёнов.

28 июня, 13:39
<p>Фото © <a href="https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4498196#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Республике Крым</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Республике Крым

В результате ливней и подтоплений с 16 по 20 июня Крыму, по предварительным подсчётам, был нанесён ущерб в размере 12,5 миллиарда рублей. Об этом глава республики Сергей Аксёнов написал на своей странице во "ВКонтакте".

"По предварительным данным, прямой ущерб, нанесённый в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей", — отметил он.

При этом Аксёнов уточнил, что в эту сумму не вошли затраты на проведение противопаводковых мероприятий. Наибольшее количество средств власти направят на ремонт дорог, а 2,4 миллиарда уйдут на ремонт кровель, подвалов и других помещений, повредившихся в результате стихии.

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Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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