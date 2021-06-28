Предварительный ущерб от наводнения в Крыму оценили в 12,5 млрд рублей

В результате ливней и подтоплений с 16 по 20 июня Крыму, по предварительным подсчётам, был нанесён ущерб в размере 12,5 миллиарда рублей. Об этом глава республики Сергей Аксёнов написал на своей странице во "ВКонтакте".

"По предварительным данным, прямой ущерб, нанесённый в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей", — отметил он.