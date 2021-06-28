Лайф снял с дрона сорванную ураганом крышу на улице Правды в Москве
Сегодня после недели аномальной жары на столицу обрушился сильнейший ливень с грозой и сильным ветром.
Сорванная ураганом крыша на улице Правды в Москве. Видео © LIFE
Ураганный ветер, обрушившийся сегодня на Москву, снёс крышу со здания на улице Правды. Лайф публикует видео повреждений, снятое с дрона. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия обрушения.
Водители на крышах тонущих машин: Лайф снял последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро
Напомним, днём 28 июня на Москву после недели аномальной жары обрушился сильнейший ливень с грозой, буквально моментально затруднив жизнь горожанам. Переходы оказались залиты водой, машинам приходилось плыть, а не ехать по дорогам. Затопленными оказались многие лесопарки и дачные участки.
Как рассказала Лайфу главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, прошедший ливень может быть не последним и к 21:00 количество осадков ещё увеличится.
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