Лайф снял с дрона сорванную ураганом крышу на улице Правды в Москве

Сорванная ураганом крыша на улице Правды в Москве. Видео © LIFE

Ураганный ветер, обрушившийся сегодня на Москву, снёс крышу со здания на улице Правды. Лайф публикует видео повреждений, снятое с дрона. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия обрушения.

Напомним, днём 28 июня на Москву после недели аномальной жары обрушился сильнейший ливень с грозой, буквально моментально затруднив жизнь горожанам. Переходы оказались залиты водой, машинам приходилось плыть, а не ехать по дорогам. Затопленными оказались многие лесопарки и дачные участки.