Хоть МЧС и успело разослать москвичам предупреждение, никто не оказался готов к буре такого масштаба

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Туча накрыла город, и из-за ливня видимость стала буквально нулевой

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Порывы ураганного ветра сносили всё на своём пути: в районе Новокосино утеплитель улетел со стройки

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В Раменках возле ЖК "Новые Островцы" рухнул кран, не выдержав напора стихии

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А на улице Правды пострадали крыша и машины каршеринга, когда перекрытия просто сдуло вниз

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Сильные гром и молнии пугали жителей Москвы, а в Щёлкове одна из них даже угодила в трансформаторную подстанцию, устроив пожар

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А на Савёловском вокзале закоротило электричество, устроив невероятно опасную ситуацию в условиях дождя

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Количество осадков ужаснуло и автомобилистов, и пешеходов, когда вода затопила дороги, подземные переходы и станции метро