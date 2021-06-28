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Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

Столицу за считаные минуты накрыла тёмная туча, которая принесла с собой сильнейшие осадки и повреждения. Последствиями бури местные жители стали делиться в соцсетях, вызывая ужас у друзей из регионов.

28 июня, 11:46

Фото © Instagram / popovilia и Telegram / Новости Москвы

Хоть МЧС и успело разослать москвичам предупреждение, никто не оказался готов к буре такого масштаба

Видео © Telegram / Новости Москвы

Туча накрыла город, и из-за ливня видимость стала буквально нулевой

Видео © Instagram / evragka65

Порывы ураганного ветра сносили всё на своём пути: в районе Новокосино утеплитель улетел со стройки

Видео © Telegram / Новости Москвы

В Раменках возле ЖК "Новые Островцы" рухнул кран, не выдержав напора стихии

Видео © Telegram / Новости Москвы

А на улице Правды пострадали крыша и машины каршеринга, когда перекрытия просто сдуло вниз

Видео © Telegram / Новости Москвы

Сильные гром и молнии пугали жителей Москвы, а в Щёлкове одна из них даже угодила в трансформаторную подстанцию, устроив пожар

Видео © Instagram / popovilia

А на Савёловском вокзале закоротило электричество, устроив невероятно опасную ситуацию в условиях дождя

Видео © Telegram / Новости Москвы

Количество осадков ужаснуло и автомобилистов, и пешеходов, когда вода затопила дороги, подземные переходы и станции метро

Видео © Instagram / simply___soo и Telegram / Новости Москвы

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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