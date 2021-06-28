Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути
Столицу за считаные минуты накрыла тёмная туча, которая принесла с собой сильнейшие осадки и повреждения. Последствиями бури местные жители стали делиться в соцсетях, вызывая ужас у друзей из регионов.
Фото © Instagram / popovilia и Telegram / Новости Москвы
Хоть МЧС и успело разослать москвичам предупреждение, никто не оказался готов к буре такого масштаба
Туча накрыла город, и из-за ливня видимость стала буквально нулевой
Видео © Instagram / evragka65
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А на улице Правды пострадали крыша и машины каршеринга, когда перекрытия просто сдуло вниз
Сильные гром и молнии пугали жителей Москвы, а в Щёлкове одна из них даже угодила в трансформаторную подстанцию, устроив пожар
Видео © Instagram / popovilia
А на Савёловском вокзале закоротило электричество, устроив невероятно опасную ситуацию в условиях дождя
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Видео © Instagram / simply___soo и Telegram / Новости Москвы
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