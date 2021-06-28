Актёр "Звёздных войн" до последнего скрывал, что стал отцом в пятый раз, но старшие дети выдали его
Они опубликовали радостные фото в "Инстаграме", чем раскрыли весь секрет, над которым ломали голову фанаты Макгрегора.
Известного 50-летнего голливудского актёра Юэна Макгрегора можно поздравить с пополнением в семье. Недавно его 36-летняя возлюбленная Мэри Элизабет Уинстед родила для него своего первенца. О беременности актрисы не было ничего известно — пара усиленно скрывала скорое счастливое событие.
Но всё стало явным, когда 25-летняя Клара — старшая дочь Макгрегора от первого брака — выложила снимок с младенцем и поздравила отца и его девушку с рождением сына. Её примеру последовала и её 19-летняя сестра Эстер. Модель подписала под фото: "Знакомьтесь, это мой маленький брат, который похож на пирата. Всем его рекомендую! Добро пожаловать в семью, Лори!"
Фото © Instagram / claramcgregor и esther.mcgregor
Девушек и их родителей поклонники принялись тут же поздравлять в комментариях, ведь событие действительно грандиозное. Малыш Лори стал пятым ребёнком для голливудского актёра и первым — для Мэри. В семье Макгрегора до этого были одни девочки, которые родились — или были удочерены — в первом браке актёра.
Фото © Instagram / esther.mcgregor
Юэн Макгрегор и художница-постановщица Ив Мавракис поженились в 1995 году. В их браке родились Клара и Эстер, а затем пара удочерила двух девочек — Джамиян из Монголии и Анук. В 2018 году супруги решили развестись, хотя не жили вместе уже год. В это время актёр познакомился на съёмках сериала "Фарго" с Мэри, и рабочие отношения быстро переросли в романтические.
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