52-летняя Буланова пришла на шоу, показав, что в ней не осталось ничего от хрупкой любимицы миллионов

В 90-е пронзительным голосом этой исполнительницы заслушивались многие, однако звезда обладала не только хорошими вокальными данными, но и внешними. Тем не менее возраст всегда вносит свои коррективы.