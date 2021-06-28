52-летняя Буланова пришла на шоу, показав, что в ней не осталось ничего от хрупкой любимицы миллионов
В 90-е пронзительным голосом этой исполнительницы заслушивались многие, однако звезда обладала не только хорошими вокальными данными, но и внешними. Тем не менее возраст всегда вносит свои коррективы.
Недавно Татьяна Буланова стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", а потом поделилась снимками со съёмок в своём инстаграме. 52-летняя артистка надела блестящее чёрное платье, которое облегало её фигуру, и добавила контрастный макияж с красной помадой.
Мне довелось стать участницей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале!🤩С Иваном мы знакомы давно, это человек высочайшего профессионализма, как и вся команда, которая с ним работает!❤️Поэтому кроме удовольствия, которое я получила на сцене, я ещё получила удовольствие от общения с такими замечательными людьми!
Скриншот © YouTube / "Вечерний Ургант"
В рамках передачи исполнительница хитов "Мой сон" и "Ясный мой свет" рассказала о забавных моментах своей биографии. Так, в начале карьеры Татьяну освистали, когда она выступала на разогреве у коллектива "Кар-мэн". А на одном из концертов звезды под песню "Не плачь" в зале подрались женщины.
Многие пользователи отметили, что Татьяна осталась такой же простой и душевной и смогла сохранить не только внутреннюю, но и внешнюю красоту. Однако часть пользователей поразили перемены в её внешности. Юзеры бестактно указали, что артистка набрала вес и постарела. А некоторые заподозрили звезду в пластике.
Как вы поправились.....😍
Блин, изменилась Таня....
Танюшка губки закачала 😍
Чем-то на Волкову начинает быть похожа Татьяна ;)
В комментариях певицу сравнили с её коллегой — экс-солисткой "Тату" Юлией Волковой, которая не только сильно изменила свою внешность, но и решила попробовать силы в политике. Недавно стало известно, что и Татьяна тоже собирается расширить сферу деятельности — исполнительница примет участие в выборах в Госдуму, пишут РИА "Новости".
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