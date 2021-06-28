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Хайди Клум позировала перед мужем топлес, и после таких фото каждый мечтает оказаться на его месте

Супермодель не стесняется показывать фигуру на откровенных снимках, считая, что такое нельзя скрывать от людей.

28 июня, 06:54

Фото © Instagram / heidiklum

Успешная 48-летняя супермодель Хайди Клум напомнила, почему долгое время считается идеалом в фешен-индустрии. Звезда отдыхает в тропическом раю, откуда постоянно выкладывает фото с мужем. В этот раз она позировала на пляже в лучах закатного солнца.

Фото © Instagram / heidiklum

Фото © Instagram / heidiklum

Хайди не стала надевать ничего лишнего — только плавки от купальника и золотую цепочку, которая подчеркнула её талию. Волосы супермодель распустила и размахивала ими, чтобы сделать эффектные кадры. "Мне кажется, друг, мой муж собирается отнять у тебя работу", — обратилась она в шутливой манере к своему любимому фотографу.

Фото © Instagram / heidiklum

Фото © Instagram / heidiklum

Однако не все были в восторге от таких снимков. В последнее время фанаты были разочарованы тем, что модель идёт по стопам пустышек из "Инстаграма", которые могут привлечь внимание, только сняв одежду. К тому же Хайди — мать пятерых детей, которые умеют пользоваться Интернетом. Поэтому под её откровенными фото плодились недовольные комментарии, в итоге Хайди пришлось их закрыть.

Фото © Instagram / heidiklum

Фото © Instagram / heidiklum

Однако звезда не даёт негативу повлиять на себя, потому как сейчас наслаждается временем с любимым мужем. Хайди познакомилась с 31-летним Томом Каулитцем — гитаристом группы Tokio Hotel — в 2018 году на съёмках программы "Топ-модель по-немецки". И всего спустя несколько месяцев пара тайно поженилась.

10 знаменитых девушек, которые поняли, что лучшее фото в бикини — то, на котором есть секси-подружка

10 знаменитых девушек, которые поняли, что лучшее фото в бикини — то, на котором есть секси-подружка

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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