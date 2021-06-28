Начинала Ольга скромно — в семье служащих из Санкт-Петербурга. Девочка усердно училась и изучала языки: английский, немецкий и литовский. Окончила школу с медалью — пусть и серебряной, а затем поступила в университет на факультет географии и геоэкологии, где также завершила обучение с красным дипломом. Наивная и искренняя девушка пришла на проект "Дом-2", где и начался её путь к вершинам. Скоро там из участницы она превратилась в ведущую, начав работу и над другими проектами.

Криптовалюта, ресторан и прочие бизнес-провалы

В 2018 году на волне популярности криптовалюты Ольга решила этим воспользоваться и создать свой "бузкоин". Проект был довольно сырым, цена одного "бузкоина" кусалась, а затем и интерес к криптовалюте угас. "Бузкоин" провалился, не набрав инвесторов, хотя в прошлом году создатели о нём вспомнили, планируя возобновить работу, но уже без участия Ольги Бузовой.

Летом 2018 года Ольга открыла два собственных ресторана в центре Москвы. Ажиотаж был сильнейший — люди выстраивались в очередь, чтобы попасть в модные заведения. Интерьер был посвящён создательнице — на стенах висели фото и картины с Ольгой, а в телевизорах крутили её песни и клипы. Однако это девушке не помогло — бизнес прогорел, и она закрыла заведения спустя полтора года. Та же участь постигла и магазин бижутерии и одежды собственного бренда Ольги

"Тарабузикам" пришёл конец

Фото © Instagram / tarasov23

В 2012 году Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова и не уставала ежедневно выкладывать фото и сториз о том, как им хорошо вдвоём и как "тарабузики" счастливы. Но спустя четыре года пара рассталась, пополнив копилку скандалов с Ольгой Бузовой. Девушка утверждала, что бывший муж завёл роман на стороне и выгнал её из дома, оставив без машины и денег, а их общий дом переписал на свою мать.

Фото © Instagram / tarasov23

Назло бывшему Ольга начала певческую карьеру, решив добиться успеха во всём и заработать на новый дом. Позже в интервью, посвящённом жертвам домашнего насилия, она призналась, что сама встречалась с абьюзом в семье. А Тарасов в ролике с рэпером T-Killah обмолвился, когда и за что можно бить женщин.

Повторный провал в личной жизни, или Почему Дава ушёл к Киркорову

Фото © Instagram / buzova86

Летом 2019 года Ольга начала встречаться с рэпером Давидом Манукяном, больше известным как Дава. С ним девушка познакомилась на съёмках собственного клипа "Лайкер", а затем продолжила общение. Но и этот союз в биографии Бузовой не продлился долго, несмотря на красивую свадьбу, сыгранную на Мальдивах.

Фото © Instagram / dava_m и buzova86

Зимой этого года на своём 35-летнем юбилее Ольга устроила скандал, поссорившись с музыкантом на видео. А затем запустила жуткий марафон алкогольных фото и роликов, где заявила, что Дава изменял ей, унижал её, бил и плевал в лицо. Сейчас Давид является протеже Филиппа Киркорова, а Ольга отказалась от отношений и заливает свою боль алкоголем.

Челленджи, от которых даже фанатам стало плохо

Фото © Instagram / buzova86

За время самоизоляции Ольга стала синонимом странных выходок: она устраивала инста-батлы с коллегами по цеху, беря их на слабо. По условиям заданий ей приходилось есть лук, мазать шоколадом бельё своего парня, надевать всё, что есть в её гардеробе, и прочее.

Фото © © Telegram / YOBAJUR

Особое отвращение вызвала её ванна из лапши быстрого приготовления, в которой купалась певица, а затем её ела. А в последнее время из-за пристрастия к алкоголю в сториз инста-дивы начали появляться ролики, где пьяная Ольга танцует или лежит в кровати в нижнем белье.

Слитая аудиозапись, как на самом деле поёт Бузова

Аудио © Instagram / prigozhin_iosif

Ольга стабильно занимается музыкой с 2016 года, выпуская песни, а первой сольной стала композиция "Под звуки поцелуев". Она записала два альбома и 30 синглов с такими исполнителями, как T-Killah, Клава Кока, Настя Кудри, Дава, и другими. Однако её вокальные способности подвергаются критике, особенно после того, как на дне рождения Ирины Дубцовой девушка решила спеть без фонограммы. Ухудшила ситуацию и запись с репетиции постановки МХАТа, где Ольга сыграла одну из ролей.

Актриса МХАТа, но с маленькой буквы

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В последние годы Ольга стабильно снимается в фильмах и сериалах, однако мало кто об этом помнит. В её послужном списке сериалы "Универ", "Бедные люди", фильм "Держи удар, детка!" и постановка "Мужчины нарасхват". Летом стало известно, что певица станет частью актёрского состава в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТ им. Горького за полмиллиона рублей.

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Однако поддержки и здесь звезда не дождалась, угодив, когда педагоги по сценарному мастерству раскритиковали её игру. Однако новый скандал с Ольгой Бузовой не помешал театру в рекордные сроки продать все билеты на постановку по завышенной цене. В Сети даже перепродавали их за 150 тысяч рублей.

Алкоголь — маленький секрет, о котором знает вся страна

Видео © Telegram / Yobajur

По словам коллег, Ольга уже несколько лет страдает алкогольной зависимостью, но в последнее время проблема набрала обороты. Звезда позволяла себе в нетрезвом виде выйти на съёмки "Дома-2" или устраивать публичные пляски в сториз. Друзья Ольги выкладывали видео, как во время гуляний она не могла сама идти и вела себя неадекватно. Но хуже всего стал концерт в Волгограде, на который певица опоздала на час, ругалась матом в микрофон, а потом ушла после одной песни.

"Коньяк по утрам" с Дмитрием Губерниевым

В середине июня Ольгу пригласили на "Матч ТВ" обсудить игру российской сборной по футболу, где спортивный комментатор Дмитрий Губерниев задал вопрос: "Перестали ли вы пить коньяк по утрам?" По словам ведущего, он отсылал к произведению "Карлсон", однако инста-дива всё поняла буквально и устроила скандал со слезами. Она настаивала на том, что была абсолютно трезва, однако на выходе из студии не смогла пройти по прямой и едва не вошла в дверной косяк. Губерниев позже извинился за своё поведение, но не перестал подкалывать певицу в соцсетях.

Фотошопа мало не бывает

Фото © Telegram / YOBAJUR