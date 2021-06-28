Обнажённая Ирина Шейк подсказала на фото, как справляться с жарой, но сделала всем только хуже
Несмотря на весь свой опыт, модель не учла, что при таких условиях мало кому из подписчиков поможет её лайфхак.
Известная 35-летняя супермодель Ирина Шейк снова порадовала фанатов, которые обожают любоваться фигурой звезды. Она снялась для рекламы обуви от Тамары Меллон, соучредительницы бренда Jimmy Choo. Для фото Ирина выбрала босоножки цвета охры, на которые, правда, мало кто обратил внимание.
Всему виной стал жёлтый купальник супермодели, а точнее — его отсутствие. Звезда позировала на пляже в плавках от бикини, прикрывая руками голую грудь. Распущенные влажные волосы свободно лежали на спине Ирины, а чистое от макияжа лицо смотрело прямо в камеру. Подписчики, хоть и не заметили босоножки, всё равно пришли в восторг от снимка кумира.
Выглядишь просто потрясающе! Вперёд, девочка!
Мой эталон красоты 😍
Эх, и повезло же Канье...
Большинство комментариев под фото было связано с рэпером Канье Уэстом. Музыкант и Ким Кардашьян начали бракоразводный процесс в феврале этого года после почти семи лет совместной жизни. Теперь же Канье часто видят в компании Ирины Шейк, с которой рэпер знаком около десяти лет. Он даже отпраздновал свой день рождения с русской моделью, свозив её во Францию.
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