"Вектор" подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от ковида — "Эпиваккорона-Н"

Как следует из реестра Минздрава, вакцина создана на основе пептидных антигенов и вводится внутримышечно, выпускается в форме суспензии, одна доза — объёмом 0,5 миллилитра. Исследование препарата на добровольцах проводится с апреля и должно закончиться в сентябре.

Учёный предложил делать три прививки "Эпиваккороной" и объяснил, зачем это нужно

В апреле 2021 года Минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса "Эпиваккорона-Н". В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Мероприятия будут проходить до конца сентября в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.