"Вектор" подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от ковида — "Эпиваккорона-Н"
Минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний препарата в апреле 2021 года.
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Разработчик антиковидной вакцины "Эпиваккорона" центр "Вектор" подал документы на регистрацию ещё одного препарата от CoViD-19 — "Эпиваккорона-Н".
Как следует из реестра Минздрава, вакцина создана на основе пептидных антигенов и вводится внутримышечно, выпускается в форме суспензии, одна доза — объёмом 0,5 миллилитра. Исследование препарата на добровольцах проводится с апреля и должно закончиться в сентябре.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида, в том числе против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс".
В апреле 2021 года Минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса "Эпиваккорона-Н". В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Мероприятия будут проходить до конца сентября в медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.
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