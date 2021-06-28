Снесло часть салона и крышу: В ДТП с автобусом в Калининградской области пострадало 27 человек
Всех их доставили в местные больницы, предварительно, людей в тяжёлом состоянии нет.
Фото © LIFE
Рейсовый автобус с пассажирами врезался в дерево в Зеленоградском районе Калининградской области. Как стало известно Лайфу, в результате ДТП 27 человек получили различные травмы.
По предварительной информации, в дневное время водитель не справился с управлением неподалёку от посёлка Поваровка и съехал на обочину, где врезался в дерево. В результате у автобуса снесло почти всю правую часть салона и часть крыши. С места происшествия 17 пассажиров доставили в больницу скорой медицинской помощи, остальных в медучреждения повезли попутные автомобилисты. Людей в тяжёлом состоянии среди пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве легковушка сбила девушку у пешеходного перехода. Удар был такой силы, что у автомобиля треснуло стекло, пострадавшая госпитализирована.
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