По предварительной информации, в дневное время водитель не справился с управлением неподалёку от посёлка Поваровка и съехал на обочину, где врезался в дерево. В результате у автобуса снесло почти всю правую часть салона и часть крыши. С места происшествия 17 пассажиров доставили в больницу скорой медицинской помощи, остальных в медучреждения повезли попутные автомобилисты. Людей в тяжёлом состоянии среди пострадавших нет.