У четырёх привитых пассажиров рейса Москва – Афины нашли ковид

У четырёх россиян, прилетевших в Афины из Москвы, выявили CoViD-19. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на источник в туристической отрасли.

"26 июня была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолёта Эгейских авиалиний (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырёх туристов тест (на ковид. — Прим. Лайфа) был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах", — сказал собеседник агентства.

При этом, по словам источника, у них имелись сертификаты о вакцинации, которые были настоящими. Он также отметил, что раньше на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей, а в этот раз сразу у четырёх человек, и аналогичные случаи до этого происходили лишь с россиянами на Кипре.