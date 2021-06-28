В Госдуме объяснили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными

Запад всеми силами пытается сдерживать Россию, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, считает депутат.

Решение Германии не признавать вакцинированными от коронавируса привитых российской вакциной "Спутник V" политически мотивировано. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

"Это чисто политическое решение. Запад старается нас сдерживать. У них стратегия такая — сдерживать Россию", — приводит его слова "Дума ТВ".

Депутат напомнил, что сейчас в распоряжении россиян есть четыре эффективные вакцины от CoViD-19, чего нет ни у одной страны. Кроме того, именно Россия первой в мире зарегистрировала свой препарат от инфекции, а страны Запада разными неправомерными методами пытаются сдерживать первенство РФ в науке и промышленности, добавил Тумусов.