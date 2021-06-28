Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2021, 18:25

В Госдуме объяснили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Запад всеми силами пытается сдерживать Россию, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, считает депутат.

Решение Германии не признавать вакцинированными от коронавируса привитых российской вакциной "Спутник V" политически мотивировано. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

"Это чисто политическое решение. Запад старается нас сдерживать. У них стратегия такая — сдерживать Россию", — приводит его слова "Дума ТВ".

Депутат напомнил, что сейчас в распоряжении россиян есть четыре эффективные вакцины от CoViD-19, чего нет ни у одной страны. Кроме того, именно Россия первой в мире зарегистрировала свой препарат от инфекции, а страны Запада разными неправомерными методами пытаются сдерживать первенство РФ в науке и промышленности, добавил Тумусов.

Обнародовано новое противопоказание для вакцинации "Спутником V"
Обнародовано новое противопоказание для вакцинации "Спутником V"

Напомним, власти Германии отказались считать вакцинированными привитых "Спутником V". Официальный Берлин предупредил, что так будет продолжаться до тех пор, пока препарат не будет допущен для использования в ЕС.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Германия
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Медицина
  • Политика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar