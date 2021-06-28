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В Госдуме объяснили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными

Запад всеми силами пытается сдерживать Россию, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, считает депутат.

28 июня, 15:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Решение Германии не признавать вакцинированными от коронавируса привитых российской вакциной "Спутник V" политически мотивировано. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

"Это чисто политическое решение. Запад старается нас сдерживать. У них стратегия такая — сдерживать Россию", — приводит его слова "Дума ТВ".

Депутат напомнил, что сейчас в распоряжении россиян есть четыре эффективные вакцины от CoViD-19, чего нет ни у одной страны. Кроме того, именно Россия первой в мире зарегистрировала свой препарат от инфекции, а страны Запада разными неправомерными методами пытаются сдерживать первенство РФ в науке и промышленности, добавил Тумусов.

Обнародовано новое противопоказание для вакцинации "Спутником V"

Обнародовано новое противопоказание для вакцинации "Спутником V"

Напомним, власти Германии отказались считать вакцинированными привитых "Спутником V". Официальный Берлин предупредил, что так будет продолжаться до тех пор, пока препарат не будет допущен для использования в ЕС.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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