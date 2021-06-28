В Госдуме объяснили отказ ФРГ признавать привитых "Спутником V" вакцинированными
Запад всеми силами пытается сдерживать Россию, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, считает депутат.
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Решение Германии не признавать вакцинированными от коронавируса привитых российской вакциной "Спутник V" политически мотивировано. Об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.
"Это чисто политическое решение. Запад старается нас сдерживать. У них стратегия такая — сдерживать Россию", — приводит его слова "Дума ТВ".
Депутат напомнил, что сейчас в распоряжении россиян есть четыре эффективные вакцины от CoViD-19, чего нет ни у одной страны. Кроме того, именно Россия первой в мире зарегистрировала свой препарат от инфекции, а страны Запада разными неправомерными методами пытаются сдерживать первенство РФ в науке и промышленности, добавил Тумусов.
Напомним, власти Германии отказались считать вакцинированными привитых "Спутником V". Официальный Берлин предупредил, что так будет продолжаться до тех пор, пока препарат не будет допущен для использования в ЕС.
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