Кравчук пропустил заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья

Ранее глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что на Украине не держат зла на главу Белого дома Джо Байдена из-за того, что он сначала встретился с российским президентом Владимиром Путиным, а не с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Он отметил, что проблемы Киева заслуживают отдельного рассмотрения.