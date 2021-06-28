Кравчук пропустил заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
Врачи запретили главе делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе любые нагрузки.
Фото © Facebook / Кравчук Леонід Макарович
Экс-президент Украины Леонид Кравчук из-за плохого состояния здоровья пропустил торжественное заседание Верховной рады по случаю 25-й годовщины Дня Конституции, сообщил пресс-секретарь политика.
"Состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", — объяснила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева изданию "Суспільне" ("Общественное").
Ранее глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что на Украине не держат зла на главу Белого дома Джо Байдена из-за того, что он сначала встретился с российским президентом Владимиром Путиным, а не с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Он отметил, что проблемы Киева заслуживают отдельного рассмотрения.
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