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Кравчук пропустил заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья

Врачи запретили главе делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе любые нагрузки.

28 июня, 15:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/1leonidkravchuk/photos/1757497780964201" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кравчук Леонід Макарович</a></p>

Фото © Facebook / Кравчук Леонід Макарович

Экс-президент Украины Леонид Кравчук из-за плохого состояния здоровья пропустил торжественное заседание Верховной рады по случаю 25-й годовщины Дня Конституции, сообщил пресс-секретарь политика.

"Состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", — объяснила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева изданию "Суспільне" ("Общественное").

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Ранее глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что на Украине не держат зла на главу Белого дома Джо Байдена из-за того, что он сначала встретился с российским президентом Владимиром Путиным, а не с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Он отметил, что проблемы Киева заслуживают отдельного рассмотрения.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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