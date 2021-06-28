Военные РФ начали следить за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze – 2021", — говорится в записи.

Напомним, 28 июня на Украине начинаются масштабные военные учения с участием НАТО, они продлятся до 10 июля. Многофункциональные манёвры Sea Breeze – 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них примут участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.