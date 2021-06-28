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Военные РФ начали следить за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Манёвры должны продлиться до 10 июля, в них принимают участие пять тысяч военнослужащих из 32 стран.

28 июня, 16:06
<p>Фото © <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/black_sea.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ </a></p>

Фото © Минобороны РФ

Военные Черноморского флота контролируют действия участников совместных с НАТО учений Sea Breeze – 2021. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze – 2021", — говорится в записи.

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Американский эсминец Ross вошёл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze

Напомним, 28 июня на Украине начинаются масштабные военные учения с участием НАТО, они продлятся до 10 июля. Многофункциональные манёвры Sea Breeze – 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них примут участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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