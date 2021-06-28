В Госдуме не увидели необходимости в повышении ключевой ставки ЦБ

Центральный банк России, как финансовый регулятор, уже выполнил свою миссию по сдерживанию роста инфляции. Поэтому сейчас можно остановиться и не повышать ключевую ставку, полагает председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков.

"Ставка близка к нейтральной... Учитывая, что нам надо поддерживать экономический рост, финансирование различных проектов, на мой взгляд, сейчас можно было бы сделать паузу и не повышать ключевую ставку для того, чтобы посмотреть, как ведёт себя инфляция и вообще как развивается ситуация с финансированием экономики", — заявил депутат в эфире "Думы ТВ".