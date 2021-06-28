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В Госдуме не увидели необходимости в повышении ключевой ставки ЦБ

На данный момент этот финансовый показатель близок к своему нейтральному значению и не нуждается в переменах, считает депутат.

28 июня, 16:17
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/moscow-live/21953872723/in/photolist-A7gNef-zrZkuX-zrRn2w-A7gMFG-AnFCfm-AoT6ai-AnFChA-AmzRNq-AmzS8y-AnFCYL-AoT5ZD-ApSB8M-zrZkkP-ApSBoX-zrRnDd-A7nAJt-A7gMYf-AoT6s2-zrZkQr-ApSBjP-A7nAoP-AnFCEj-ApSBbH-AmzS9L-zrZkWi-AmzRvG-A7nAHB-A7nAcX-zrRnRN-zrRn71-ApSBak-AoT65P-zs6Vvk-A7ub8R-AoT5Ji-AnFCmy-AnFD6j-A7uaJp-A7omyo-zrXYQ3-zrXYNj-AnNeso-A7ubiF-AnNfqW-AnNfsj-AoZGxk-ApZcan-zrZm16-zrRnV5-ApSBFa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фотобанк Moscow-Live</a></p>

Фото © flickr / Фотобанк Moscow-Live

Центральный банк России, как финансовый регулятор, уже выполнил свою миссию по сдерживанию роста инфляции. Поэтому сейчас можно остановиться и не повышать ключевую ставку, полагает председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков.

"Ставка близка к нейтральной... Учитывая, что нам надо поддерживать экономический рост, финансирование различных проектов, на мой взгляд, сейчас можно было бы сделать паузу и не повышать ключевую ставку для того, чтобы посмотреть, как ведёт себя инфляция и вообще как развивается ситуация с финансированием экономики",заявил депутат в эфире "Думы ТВ".

В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в июле

В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в июле

Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. 11 июня Центробанк в третий раз подряд повысил ключевую ставку. В ЦБ отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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