В Госдуме не увидели необходимости в повышении ключевой ставки ЦБ
На данный момент этот финансовый показатель близок к своему нейтральному значению и не нуждается в переменах, считает депутат.
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Центральный банк России, как финансовый регулятор, уже выполнил свою миссию по сдерживанию роста инфляции. Поэтому сейчас можно остановиться и не повышать ключевую ставку, полагает председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков.
"Ставка близка к нейтральной... Учитывая, что нам надо поддерживать экономический рост, финансирование различных проектов, на мой взгляд, сейчас можно было бы сделать паузу и не повышать ключевую ставку для того, чтобы посмотреть, как ведёт себя инфляция и вообще как развивается ситуация с финансированием экономики", — заявил депутат в эфире "Думы ТВ".
Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. 11 июня Центробанк в третий раз подряд повысил ключевую ставку. В ЦБ отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.
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