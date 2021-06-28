Сотрудник ДПС на арендованном авто сбил ребёнка на пешеходном переходе в Сочи и сбежал

Инцидент произошёл 26 июня. Пострадавшего ребёнка доставили в городскую больницу, а вот водитель с места ДТП скрылся. Через несколько часов правоохранители нашли его авто на другой улице брошенным. Однако в какой-то момент Алексей И. сам пришёл в полицию и сознался в содеянном. По словам 36-летнего инспектора, в Сочи он приехал, находясь в отпуске, а машину взял в аренду.