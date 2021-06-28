Сотрудник ДПС на арендованном авто сбил ребёнка на пешеходном переходе в Сочи и сбежал
Однако спустя несколько часов инспектор сам пришёл в полицию. Пострадавшего мальчика госпитализировали.
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Двенадцатилетнего мальчика сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Сочи. Как выяснил Лайф, за рулём автомобиля "Хёндай" находился сотрудник ДПС из Санкт-Петербурга.
Инцидент произошёл 26 июня. Пострадавшего ребёнка доставили в городскую больницу, а вот водитель с места ДТП скрылся. Через несколько часов правоохранители нашли его авто на другой улице брошенным. Однако в какой-то момент Алексей И. сам пришёл в полицию и сознался в содеянном. По словам 36-летнего инспектора, в Сочи он приехал, находясь в отпуске, а машину взял в аренду.
От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении него составлено три административных протокола. Правоохранители организовали проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на зебре легковушка насмерть сбила мальчика на самокате. Ребёнок скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Очевидица происшествия рассказала Лайфу подробности смертельного ДТП.
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