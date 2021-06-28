Власти Украины забыли о правах человека и равенстве в связи с решением запретить россиянам приобретать земли на территории Незалежной, заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Это глупо. Вроде как говорят о правах человека, о равенстве. То, что входит в понятие прав человека, они это всё провозглашают. Такими решениями их нарушают", — приводит его слова телеканал "360".

По мнению Цекова, если бы подобный запрет распространялся на всех иностранцев, он бы не ущемлял права одной национальности, однако в данном случае речь идёт только о гражданах России. При этом Украина сама ограничивает своё развитие, устанавливая подобные запреты на инвестиции в экономику страны, считает сенатор.