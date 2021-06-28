В Госдуме предложили запретить непривитым россиянам выезжать из страны

Там отметили, что данная мера могла бы стать хорошим стимулом для тех, кто желает отправиться за рубеж.

Поездки за границу стоит разрешить только тем гражданам России, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Такую точку зрения высказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"На мой взгляд, можно было бы связать поездки за границу с вакцинацией. Те, кто хотят выехать в Турцию, в Европу, на отдых, на экскурсию, для них вполне такая стимулирующая мера могла бы быть применена", — сказал он в беседе с Ura.ru.