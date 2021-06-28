В Госдуме предложили запретить непривитым россиянам выезжать из страны
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Там отметили, что данная мера могла бы стать хорошим стимулом для тех, кто желает отправиться за рубеж.
Поездки за границу стоит разрешить только тем гражданам России, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Такую точку зрения высказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
"На мой взгляд, можно было бы связать поездки за границу с вакцинацией. Те, кто хотят выехать в Турцию, в Европу, на отдых, на экскурсию, для них вполне такая стимулирующая мера могла бы быть применена", — сказал он в беседе с Ura.ru.
Однако парламентарий считает, что ввести данное ограничение для перелётов по России будет сложнее. Он отметил, что такие стимулирующие меры наиболее перспективны и активно применяются по всей Европе. Например, там человек с прививочным сертификатом имеет право свободного доступа во все общественные пространства. А в РФ эта сфера остаётся "непрозрачной", так как непонятно, на каких основаниях вводятся различные ковидные ограничения в регионах.
Ранее Лайф писал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском за рубежом. Также оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня. Помимо этого открывается ещё восемь стран: США, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр и Северная Македония. Будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.