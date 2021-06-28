Захарова резко отреагировала на отказ США от предоставления консульских услуг в России

"Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики "сдерживания" стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает — по людям", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова считает, что Посольство США уже "не первый раз и не первый год" уничтожает свою консульскую службу в России. Она напомнила, что американские партнёры и штат сокращали, и объявляли о закрытии генконсульств. Делают это они, по её мнению, "исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной".