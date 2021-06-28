Захарова резко отреагировала на отказ США от предоставления консульских услуг в России
Она напомнила, что американское посольство уже "не первый раз и не первый год" уничтожает свою консульскую службу в РФ.
Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России
Соединённые Штаты перестали скрывать, что ради политики сдерживания других стран применяют удары по гуманитарному измерению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на отказ США от предоставления консульских услуг в России в полном объёме.
"Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики "сдерживания" стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает — по людям", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова считает, что Посольство США уже "не первый раз и не первый год" уничтожает свою консульскую службу в России. Она напомнила, что американские партнёры и штат сокращали, и объявляли о закрытии генконсульств. Делают это они, по её мнению, "исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной".
Напомним, российский посол Анатолий Антонов 21 июня вернулся на рабочее место в Вашингтоне. Его отъезд для консультаций случился 21 марта — после резонансного интервью американского президента Джо Байдена.
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