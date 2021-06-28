Стали известны результаты вскрытия умершего в испанской тюрьме Макафи
Основатель известного антивируса был обнаружен мёртвым несколько дней назад.
Джон Макафи. Фото © Facebook / John Mcafee
Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.
"Предварительное вскрытие подтверждает, что Джон Макафи покончил жизнь самоубийством в тюрьме", — говорится в материале.
Напомним, ранее стало известно, что Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. В прошлом году власти Испании задержали основателя компании McAfee по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена стало самоубийство.
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