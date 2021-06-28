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Стали известны результаты вскрытия умершего в испанской тюрьме Макафи

Основатель известного антивируса был обнаружен мёртвым несколько дней назад.

28 июня, 17:11
<p>Джон Макафи. Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507455067166027&set=t.100044609371538&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> John Mcafee</a></p>

Джон Макафи. Фото © Facebook / John Mcafee

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.

"Предварительное вскрытие подтверждает, что Джон Макафи покончил жизнь самоубийством в тюрьме", — говорится в материале.

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"Ассанж может стать следующим": Сноуден отреагировал на смерть основателя компании McAfee в тюрьме

Напомним, ранее стало известно, что Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. В прошлом году власти Испании задержали основателя компании McAfee по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена стало самоубийство.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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