Стали известны результаты вскрытия умершего в испанской тюрьме Макафи

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.

Напомним, ранее стало известно, что Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. В прошлом году власти Испании задержали основателя компании McAfee по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена стало самоубийство.