Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников от ковида
Тех, у кого нет прививки, медотвода и кто не болел коронавирусом за последние шесть месяцев, могут отстранить от работы в случае отказа от вакцинации.
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Минобрнауки РФ рекомендовало подведомственным организациям до 25 августа сделать всем сотрудникам прививку от коронавируса. Вакцинация должна быть проведена в соответствии с требованиями региональных управлений Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.
Согласно документу, сотрудников организаций Минобрнауки могут временно отстранить от должностных обязанностей из-за отсутствия прививки от коронавируса и медотвода. Это касается также тех, кто не болел ковидом за последние шесть месяцев, но отказывается от вакцинации.
Руководителям организаций рекомендуется провести информационно-разъяснительную работу и обратить внимание сотрудников на необходимость проведения профилактических прививок. Минобрнауки планирует сформировать учёт сведений о сотрудниках, которые имеют противопоказания к прививке, прошли вакцинацию или намереваются её пройти.
Ранее глава Минздрава сообщил, что в России прививки от коронавируса поставили уже 23 миллиона человек. При этом в Кремле заявили о скачкообразном росте спроса на прививки от ковида. Такой резкий рост может быть вызван тем, что во многих регионах вводится обязательная вакцинация для ряда граждан. Первым регионом, где применили подобные меры, стала Москва.
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