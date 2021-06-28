Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников от ковида

Минобрнауки РФ рекомендовало подведомственным организациям до 25 августа сделать всем сотрудникам прививку от коронавируса. Вакцинация должна быть проведена в соответствии с требованиями региональных управлений Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Согласно документу, сотрудников организаций Минобрнауки могут временно отстранить от должностных обязанностей из-за отсутствия прививки от коронавируса и медотвода. Это касается также тех, кто не болел ковидом за последние шесть месяцев, но отказывается от вакцинации.

Руководителям организаций рекомендуется провести информационно-разъяснительную работу и обратить внимание сотрудников на необходимость проведения профилактических прививок. Минобрнауки планирует сформировать учёт сведений о сотрудниках, которые имеют противопоказания к прививке, прошли вакцинацию или намереваются её пройти.