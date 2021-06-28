Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2021, 20:50

Онищенко рассказал, в чём главное отличие первой и третьей волны коронавируса

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

По его мнению, необходимости в жёстком карантине сейчас в стране нет, но нужно обеспечить вакцинацию населения.

Во время начала пандемии ковида в 2020 году у врачей не было ни лекарства, ни опыта борьбы с болезнью. Сейчас же и то и другое есть. В этом и состоит главное отличие первой волны коронавируса от третьей, заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"В начале пандемии, в первую волну вакцин не было, сейчас они есть. Сегодня мы имеем на вооружении средства специфической профилактики и опыт более чем годовой", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Вирусолог рассказал о свойстве ковида, которое вызвало очередную волну в России
Вирусолог рассказал о свойстве ковида, которое вызвало очередную волну в России

Также он добавил, что в прошлом году ввели локдаун, потому что ещё не было никаких средств защиты, кроме масок и перчаток. Сейчас же вводить карантин нет необходимости. Сегодня достаточно обеспечить вакцинацию, соблюдать жёсткий режим специфической профилактики (маски, перчатки), сохранить ограничения на массовые сборы, но останавливать работу медучреждений, предприятий не нужно, заключил он.

"Мы опоздали на вакцинацию": Человечеству предрекли новый "железный занавес" в связи с пандемией
"Мы опоздали на вакцинацию": Человечеству предрекли новый "железный занавес" в связи с пандемией

Кстати, ранее Лайф писал, что учёный спрогнозировал начало четвёртой волны коронавируса в России. По мнению руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, она может наступить ориентировочно в сентябре.

BannerImage
Алексей Дёмин
  • Новости
  • Геннадий Онищенко
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar