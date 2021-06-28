Онищенко рассказал, в чём главное отличие первой и третьей волны коронавируса

По его мнению, необходимости в жёстком карантине сейчас в стране нет, но нужно обеспечить вакцинацию населения.

Во время начала пандемии ковида в 2020 году у врачей не было ни лекарства, ни опыта борьбы с болезнью. Сейчас же и то и другое есть. В этом и состоит главное отличие первой волны коронавируса от третьей, заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"В начале пандемии, в первую волну вакцин не было, сейчас они есть. Сегодня мы имеем на вооружении средства специфической профилактики и опыт более чем годовой", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Также он добавил, что в прошлом году ввели локдаун, потому что ещё не было никаких средств защиты, кроме масок и перчаток. Сейчас же вводить карантин нет необходимости. Сегодня достаточно обеспечить вакцинацию, соблюдать жёсткий режим специфической профилактики (маски, перчатки), сохранить ограничения на массовые сборы, но останавливать работу медучреждений, предприятий не нужно, заключил он.