Скорость врезавшегося в дерево автобуса под Калининградом установили с помощью ГЛОНАСС

Автобус, который врезался в дерево под Калининградом, двигался с разрешённой скоростью — 47 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калининградской области.

"По информации перевозчика (на основании данных ГЛОНАСС), автобус двигался со скоростью 47 километров в час. На борту было 80 пассажиров при максимальной вместимости в 82", — отметили в пресс-службе.

В результате аварии пострадало 27 человек. После происшествия полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщили в пресс-службе областного ОМВД.

"Полицейские оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД", — отметили в пресс-службе ведомства.