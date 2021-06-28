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Скорость врезавшегося в дерево автобуса под Калининградом установили с помощью ГЛОНАСС

В результате аварии пострадало 27 человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

28 июня, 18:14
<p>Фото © <a href="https://vk.com/avt39?z=photo-41245222_457547645/wall-41245222_4823220" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области</a></p>

Фото © VK / Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Автобус, который врезался в дерево под Калининградом, двигался с разрешённой скоростью — 47 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калининградской области.

"По информации перевозчика (на основании данных ГЛОНАСС), автобус двигался со скоростью 47 километров в час. На борту было 80 пассажиров при максимальной вместимости в 82", — отметили в пресс-службе.

В результате аварии пострадало 27 человек. После происшествия полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщили в пресс-службе областного ОМВД.

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"Полицейские оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД", — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, страшное ДТП произошло 28 июня в Зеленоградском районе Калининградской области. Рейсовый автобус с 80 пассажирами в салоне не справился с управлением неподалёку от посёлка Поваровка и съехал на обочину, где врезался в дерево. В результате у автобуса снесло почти всю правую часть салона и часть крыши.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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