Скорость врезавшегося в дерево автобуса под Калининградом установили с помощью ГЛОНАСС
В результате аварии пострадало 27 человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Автобус, который врезался в дерево под Калининградом, двигался с разрешённой скоростью — 47 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калининградской области.
"По информации перевозчика (на основании данных ГЛОНАСС), автобус двигался со скоростью 47 километров в час. На борту было 80 пассажиров при максимальной вместимости в 82", — отметили в пресс-службе.
В результате аварии пострадало 27 человек. После происшествия полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщили в пресс-службе областного ОМВД.
"Полицейские оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД", — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, страшное ДТП произошло 28 июня в Зеленоградском районе Калининградской области. Рейсовый автобус с 80 пассажирами в салоне не справился с управлением неподалёку от посёлка Поваровка и съехал на обочину, где врезался в дерево. В результате у автобуса снесло почти всю правую часть салона и часть крыши.
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