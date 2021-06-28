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За год число вакансий с удалённым графиком работы в России выросло вдвое

Также в стране набирает популярность и гибридная форма занятости, при которой периодически можно трудиться из дома.

28 июня, 18:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За год в России вдвое выросло число вакансий с возможностью удалённой работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов сервисов по подбору персонала.

Более активно публикуются предложения с возможностью работать дистанционно в сферах IT, интернета и телекома. По данным "Авито Работа", на их долю приходится 25% от всех вакансий на удалёнке. Много вакансий с удалённой работой предлагают в сферах образования, повышения квалификации, тренингов, а также в финансах, бухгалтерии. По оценке Superjob, чаще других взять сотрудника на удалёнку готовы работодатели из крупных городов-миллионников.

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"Благодаря распространению такой формы работы региональные специалисты, например программисты, могут претендовать на вакансии в любом городе. На этом фоне уровень оплаты труда в субъектах страны начинает приближаться к московскому", — отметила руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.

Возросшую популярность дистанционного режима работы эксперты связывают с последствиями пандемии коронавируса. На фоне действия карантинных ограничений крупные компании смогли наладить механизмы взаимодействия с сотрудниками в изменившихся условиях. Помимо удалёнки в России набирает популярность и гибридная форма занятости, при которой периодически можно работать из дома.

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Ранее сообщалось, что власти Москвы с 28 июня вводят требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы. Также на дистанционку необходимо перевести всех работников старше 65 лет и граждан, страдающих заболеваниями, перечень которых определён Департаментом здравоохранения столицы.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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