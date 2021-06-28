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"Выкручивало руки и ноги": Актриса Вера Сотникова попала в больницу с ковидом и записала видео из палаты

Звезда призвала всех людей прививаться. По её мнению, можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться.

28 июня, 18:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sotnikova4141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sotnikova4141</a></p>

Фото © Instagram / sotnikova4141

Актриса Сотникова попала в больницу с коронавирусом. Видео © Instagram / sotnikova4141

Российская актриса и телеведущая Вера Сотникова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, пишет "Дни.ру". На своей странице в "Инстаграме" артистка опубликовала видео из больничной палаты и рассказала поклонникам о болезни.

Как сообщила сама Сотникова, в минувший понедельник она собиралась сделать прививку от коронавируса, чтобы позже попасть на Каннский фестиваль. Однако именно в этот день актриса почувствовала недомогание. У артистки резко подскочила температура, начало болеть горло, поднялось давление, а тело сильно ломило.

"Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д. Всё это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться", — написала она в соцсетях.

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Кроме того, Сотникова призвала людей вакцинироваться от ковида. Актриса заметила, что подобными советами она желает исключительно добра и счастья всем людям. При этом в комментариях к посту артистки многие поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер от последствий ковида.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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