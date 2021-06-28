Актриса Сотникова попала в больницу с коронавирусом. Видео © Instagram / sotnikova4141

Российская актриса и телеведущая Вера Сотникова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, пишет "Дни.ру". На своей странице в "Инстаграме" артистка опубликовала видео из больничной палаты и рассказала поклонникам о болезни.

Как сообщила сама Сотникова, в минувший понедельник она собиралась сделать прививку от коронавируса, чтобы позже попасть на Каннский фестиваль. Однако именно в этот день актриса почувствовала недомогание. У артистки резко подскочила температура, начало болеть горло, поднялось давление, а тело сильно ломило.

"Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д. Всё это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться", — написала она в соцсетях.