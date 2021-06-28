"Выкручивало руки и ноги": Актриса Вера Сотникова попала в больницу с ковидом и записала видео из палаты
Звезда призвала всех людей прививаться. По её мнению, можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться.
Фото © Instagram / sotnikova4141
Актриса Сотникова попала в больницу с коронавирусом. Видео © Instagram / sotnikova4141
Российская актриса и телеведущая Вера Сотникова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, пишет "Дни.ру". На своей странице в "Инстаграме" артистка опубликовала видео из больничной палаты и рассказала поклонникам о болезни.
Как сообщила сама Сотникова, в минувший понедельник она собиралась сделать прививку от коронавируса, чтобы позже попасть на Каннский фестиваль. Однако именно в этот день актриса почувствовала недомогание. У артистки резко подскочила температура, начало болеть горло, поднялось давление, а тело сильно ломило.
"Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д. Всё это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться", — написала она в соцсетях.
Кроме того, Сотникова призвала людей вакцинироваться от ковида. Актриса заметила, что подобными советами она желает исключительно добра и счастья всем людям. При этом в комментариях к посту артистки многие поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер от последствий ковида.
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