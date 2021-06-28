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В Москве рассказали о посещаемости кафе и ресторанов после введения QR-кодов

Люди продолжают сидеть на летних верандах в масках, соблюдая дистанцию и пользуясь санитайзером.

28 июня, 18:52
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отмечает, что в первый день действия QR-кодов посетителей в кафе немного. По его мнению, ни рестораторы, ни гости заведений до конца не понимают правил посещения.

"Многие пока не вникали в них… Понятно, что не у всех есть QR-коды. Я с самого утра был на нескольких летних площадках и держал с коллегами связь. И вот что мы увидели. Люди сидят на летних площадках, соблюдают масочный режим, держат дистанцию и пользуются санитайзером",  поделился своими наблюдениями Бухаров с RT.

В 12 ресторанах McDonald's в Москве начнут тестировать QR-коды

В 12 ресторанах McDonald's в Москве начнут тестировать QR-коды

По мнению президента федерации, большинство ресторанов подадут заявки на CoViD-free-зоны, а затем буду принимать решение: работать в "бесковидном" формате, перейти на доставку или предоставлять места только на летних верандах. Он отмечает, что текущая неделя будет очень показательна, по ней можно будет предположить, как разовьётся ситуация.

Напомним, в Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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