В Москве рассказали о посещаемости кафе и ресторанов после введения QR-кодов
Люди продолжают сидеть на летних верандах в масках, соблюдая дистанцию и пользуясь санитайзером.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отмечает, что в первый день действия QR-кодов посетителей в кафе немного. По его мнению, ни рестораторы, ни гости заведений до конца не понимают правил посещения.
"Многие пока не вникали в них… Понятно, что не у всех есть QR-коды. Я с самого утра был на нескольких летних площадках и держал с коллегами связь. И вот что мы увидели. Люди сидят на летних площадках, соблюдают масочный режим, держат дистанцию и пользуются санитайзером", — поделился своими наблюдениями Бухаров с RT.
По мнению президента федерации, большинство ресторанов подадут заявки на CoViD-free-зоны, а затем буду принимать решение: работать в "бесковидном" формате, перейти на доставку или предоставлять места только на летних верандах. Он отмечает, что текущая неделя будет очень показательна, по ней можно будет предположить, как разовьётся ситуация.
Напомним, в Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.
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