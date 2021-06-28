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Названа идеальная для повторной прививки российская вакцина от ковида

Препарат отечественного производства, по мнению медика, мало чем отличается от зарубежного Johnson & Johnson.

28 июня, 19:05

Фото © Pixabay

Чтобы успешно ревакцинироваться от ковида, хватит всего одного укола российскими препаратами "Спутник V" или "Ковивак". При этом однокомпонентный вариант "Спутника V" — "Спутник лайт" — может оказаться для этих целей даже лучше, считает вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Если говорить о вакцине "Спутник V", то она разработана на основе двух векторов аденовируса человека — 26-го и 5-го. У нас в популяции 5-й встречается более часто, чем 26-й. Вероятность того, что хороший ответ будет на 26-й, выше. А второй резон — технологический: 26-й легче производить. Лучше большую часть людей прививать 26-м, а вовсе не 5-м. Поэтому "Спутник лайт" сделан на 26-м", — объяснила она в беседе с kp.ru.

По словам Барановой, российский "Спутник лайт" мало чем отличается от одобренной в США вакцины Johnson & Johnson. Поэтому она посоветовала отдать предпочтение этому отечественному препарату, исходя из того, что он более проверенный.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. "Спутник лайт" — это первый компонент "Спутника V".

Эпидемиолог объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России

Эпидемиолог объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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