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Эксперт объяснил, сможет ли ФАС повлиять на рост цен на ПЦР-тесты в России

Компании, которые занимаются данной сферой медицинских услуг, не монополисты, а играют по правилам рыночной торговли и конкурируют между собой, отметил Дмитрий Янин.

28 июня, 19:27

Фото © Pixabay

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин объяснил, сможет ли Федеральная антимонопольная служба повлиять на цены ПЦР-тестов.

"У ФАС на самом деле руки коротки, поэтому повлиять на стоимость ПЦР-тестов и анализы на антитела к CoViD-19 ведомство не сможет. Компании, которые занимаются данной сферой медицинских услуг, не монополисты, а играют по правилам рыночной торговли и конкурируют между собой", — приводит слова эксперта радио "Комсомольская правда".

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Янин добавил, что цены на подобные услуги будут формироваться в зависимости от спроса, который за последнюю неделю серьёзно вырос во многом из-за решения властей о введении новых ограничительных антиковидных мер.

"К сожалению, антимонопольная служба никак не сможет повлиять на желание компаний заработать на остром и актуальном кризисе с коронавирусом. Чтобы у ведомства были хоть какие-то рычаги давления на игроков медицинского рынка, необходимо серьёзно пересматривать законодательство. А это в ближайшее время вряд ли будет возможно", — заключил эксперт.

Напомним, стало известно, что ФАС изучит вопрос о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от коронавирусной инфекции. Регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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