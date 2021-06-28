Эксперт объяснил, сможет ли ФАС повлиять на рост цен на ПЦР-тесты в России
Компании, которые занимаются данной сферой медицинских услуг, не монополисты, а играют по правилам рыночной торговли и конкурируют между собой, отметил Дмитрий Янин.
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Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин объяснил, сможет ли Федеральная антимонопольная служба повлиять на цены ПЦР-тестов.
"У ФАС на самом деле руки коротки, поэтому повлиять на стоимость ПЦР-тестов и анализы на антитела к CoViD-19 ведомство не сможет. Компании, которые занимаются данной сферой медицинских услуг, не монополисты, а играют по правилам рыночной торговли и конкурируют между собой", — приводит слова эксперта радио "Комсомольская правда".
Янин добавил, что цены на подобные услуги будут формироваться в зависимости от спроса, который за последнюю неделю серьёзно вырос во многом из-за решения властей о введении новых ограничительных антиковидных мер.
"К сожалению, антимонопольная служба никак не сможет повлиять на желание компаний заработать на остром и актуальном кризисе с коронавирусом. Чтобы у ведомства были хоть какие-то рычаги давления на игроков медицинского рынка, необходимо серьёзно пересматривать законодательство. А это в ближайшее время вряд ли будет возможно", — заключил эксперт.
Напомним, стало известно, что ФАС изучит вопрос о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от коронавирусной инфекции. Регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации.
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