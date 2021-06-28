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Гражданин КНР, которого не стали арестовывать по делу о торговле "суррогатными" младенцами, встретился со своим сыном

Ранее Пресненский районный суд столицы отклонил ходатайство Следственного комитета о заключении иностранца под стражу.

28 июня, 19:17

Гражданин КНР, которого не стали арестовывать по делу о торговле "суррогатными" младенцами, встретился со своим сыном. Видео © LIFE

Гражданин Китая Лю Цзюн, которого ранее суд не стал арестовывать по делу о торговле "суррогатными" младенцами, увиделся в Москве со своим маленьким сыном. Видео долгожданной встречи отца и малыша оказалось в распоряжении Лайфа.

Напомним, 28 июня Пресненский районный суд столицы отклонил ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу Лю Цзюна по делу о торговле "суррогатными" младенцами. Однако в суде уточнили, что срок задержания мужчины продлён для предоставления сторонами доказательств в обоснование их позиции.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как рассказал адвокат Лю Цзюна, один из найденных в прошлом году в квартире на Аргуновской улице в Москве малышей оказался сыном гражданина КНР и его жены. Они не могли иметь детей и решили воспользоваться программой суррогатного материнства. Мужчина с супругой оформили свидетельство о рождении ребёнка, но через некоторое время уехали в Китай из-за пандемии, а их сын остался в детском доме, так как вывезти его не разрешали расследовавшие дело сотрудники СК. Недавно Лю Цзюн приехал в российскую столицу и подал иск в суд с требованием вернуть ему сына. Суд удовлетворил иск, и китайцу вернули ребёнка, однако после этого иностранца задержали.

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Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования было задержано восемь человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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