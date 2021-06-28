Гражданин КНР, которого не стали арестовывать по делу о торговле "суррогатными" младенцами, встретился со своим сыном

Как рассказал адвокат Лю Цзюна, один из найденных в прошлом году в квартире на Аргуновской улице в Москве малышей оказался сыном гражданина КНР и его жены. Они не могли иметь детей и решили воспользоваться программой суррогатного материнства. Мужчина с супругой оформили свидетельство о рождении ребёнка, но через некоторое время уехали в Китай из-за пандемии, а их сын остался в детском доме, так как вывезти его не разрешали расследовавшие дело сотрудники СК. Недавно Лю Цзюн приехал в российскую столицу и подал иск в суд с требованием вернуть ему сына. Суд удовлетворил иск, и китайцу вернули ребёнка, однако после этого иностранца задержали.