В Москве ребёнок выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб

На востоке Москвы ребёнок выпал из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома и погиб. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице, ЧП произошло на улице Старый Гай.

"По данным следствия, 28 июня 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Старый Гай в городе Москве, обнаружена малолетняя девочка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, которая, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. Установлено, что ребёнок выпал из окна восьмого этажа", — уточнили в столичном ГСУ СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, также допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы происшествия.