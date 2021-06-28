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В Москве ребёнок выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

28 июня, 19:44

Фото © Pixabay

На востоке Москвы ребёнок выпал из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома и погиб. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице, ЧП произошло на улице Старый Гай.

"По данным следствия, 28 июня 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Старый Гай в городе Москве, обнаружена малолетняя девочка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, которая, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. Установлено, что ребёнок выпал из окна восьмого этажа", — уточнили в столичном ГСУ СКР.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, также допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы происшествия.

Ранее Лайф рассказывал, как под Архангельском полуторагодовалый малыш выжил после падения с пятого этажа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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