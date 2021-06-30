Неожиданная смерть известного 32-летнего актёра Ростислава Гулбиса, известного по сериалам "Полицейский с Рублёвки" и "Чернобыль. Зона отчуждения", шокировала актёрское сообщество. Актриса Анна Старшенбаум, с которой Гулбис дружил с самого детства, поделилась трогательными воспоминаниями об их юности.

Артистка отметила, что её воспоминания из детства наполнены музыкой и песнями, которые исполнял Ростислав. Он даже научил её играть на гитаре.

"Ты отличался от других мальчишек нашего двора какой-то особой врождённой интеллигентностью, степенностью, сдержанностью. Ты прекрасно играл на скрипке и на гитаре. Сколько песен было спето на коробке моего двора и у озера по ночам", — написала она на своей странице в "Инстаграме".

Анна также призналась, что в юности была влюблена в Гулбиса. Всё дело шло к отношениям, но вмешалась соперница, которой Старшенбаум почему-то решила уступить.

"Ты нравился девочкам, тебя уважали мальчики и любили наши мамы", — подытожила актриса.