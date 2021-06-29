Звезда "Комы" и "Полицейского с Рублёвки": Известный актёр Ростислав Гулбис неожиданно скончался в 32 года
Близкие считают, что он стал жертвой врачебной ошибки: якобы артиста не смогли спасти от приступа острого панкреатита в одной из больниц Костромы.
Фото © Instagram / gulbisrostislav
Молодой актёр Ростислав Гулбис, известный по роли лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" и Олега Елисеева из "Полицейского с Рублёвки" скоропостижно скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщила Лайфу его агент Екатерина Гольцман. По её словам, близкие, друзья и коллеги артиста находятся в шоковом состоянии от произошедшего.
"Ростислав Гулбис умер сегодня в Костроме. Скоропостижно. Официальный диагноз пока не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить", — сообщила она.
Последней киноработой Ростислава стал фильм "Проклятый чиновник", дата выхода которого пришлась на 24 июня 2021 года. Картина рассказывает о жуликоватом заместителе мэра, проклятом бабушкой. Коллегами Гулбиса по съёмочной площадке стали Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Любовь Толкалина, Алексей Маклаков и другие. Режиссёр картины — Сарик Андреасян.
Ранее Лайф сообщал о смерти другого российского артиста и каскадёра — Андрея Погребинского, который сыграл в таких фильмах, как "Ментозавры", "Улицы разбитых фонарей – 15". Он умер в возрасте 45 лет.
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