Глава РАН назвал долю вакцинированных от ковида россиян
По оценке учёных, победу над эпидемией не удастся одержать до иммунизации 60–70% населения.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В России за прошлый месяц появился сдвиг в отношении прививок против коронавируса, но темпы вакцинации по-прежнему остаются низкими. В стране от ковида привилось 11,5% россиян, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60–70% населения имеют защиту от заражения", — заявил глава РАН и призвал россиян к активной вакцинации для достижения коллективного иммунитета.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал маловероятным возможность того, что к осени получится вакцинировать 60% граждан страны. Он при этом выразил радость из-за того, что россияне стали проявлять сознательность и активнее идти прививаться от ковида.
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