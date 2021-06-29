Глава РАН назвал долю вакцинированных от ковида россиян

В России за прошлый месяц появился сдвиг в отношении прививок против коронавируса, но темпы вакцинации по-прежнему остаются низкими. В стране от ковида привилось 11,5% россиян, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60–70% населения имеют защиту от заражения", — заявил глава РАН и призвал россиян к активной вакцинации для достижения коллективного иммунитета.