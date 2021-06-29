В Кремле оценили возможность вакцинировать 60% россиян к осени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает маловероятным возможность того, что к осени получится вакцинировать 60% граждан страны. Он при этом выразил радость из-за того, что россияне стали проявлять сознательность и активнее идти прививаться от ковида.

"Это вопрос в оперштаб надо адресовать. Они должны сказать. Но очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности были созданы", — сказал представитель Кремля.