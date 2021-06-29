В Кремле оценили возможность вакцинировать 60% россиян к осени
По мнению Пескова, несмотря на рост желающих получить прививку, такого показателя удастся достичь позднее.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает маловероятным возможность того, что к осени получится вакцинировать 60% граждан страны. Он при этом выразил радость из-за того, что россияне стали проявлять сознательность и активнее идти прививаться от ковида.
"Это вопрос в оперштаб надо адресовать. Они должны сказать. Но очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности были созданы", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что в РФ зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. Больше всего заболевших за сутки в Москве (+6209), Подмосковье (+2453), Петербурге (+1374), Нижегородской (+336) и Брянской (+318) областях.
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