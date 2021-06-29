В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В России зафиксирован антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса за сутки — 652, это максимум с начала пандемии. Также выявлено 20 616 новых случаев заболевания, а полностью выздоровело 14 697 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Условная летальность осталась на уровне 2,45%.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (+6209), Подмосковье (+2453), Петербурге (+1374), Нижегородской (+336) и Брянской (+318) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 134 545 пациентов, выздоровело 4 984 037.