Вакцина от ковида "Эпиваккорона" стала доступной в шприц-дозах

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" теперь доступна в шприц-дозах. О соответствующих изменениях в регистрационном удостоверении сообщили в центре "Вектор".

"В случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации — набор препарата в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей", — сказано в сообщении.

Такой метод прост в использовании, что отлично подойдёт для удалённых населённых пунктов. Кроме того, он позволяет существенно оптимизировать процесс иммунизации.