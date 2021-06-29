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Вакцина от ковида "Эпиваккорона" стала доступной в шприц-дозах

Такой метод использования препарата отлично подойдёт для удалённых населённых пунктов, отметили в "Векторе".

29 июня, 08:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" теперь доступна в шприц-дозах. О соответствующих изменениях в регистрационном удостоверении сообщили в центре "Вектор".

"В случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации — набор препарата в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей", — сказано в сообщении.

Такой метод прост в использовании, что отлично подойдёт для удалённых населённых пунктов. Кроме того, он позволяет существенно оптимизировать процесс иммунизации.

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Ранее Лайф сообщал, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от ковида — "Эпиваккорона-Н". Минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний препарата в апреле 2021 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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