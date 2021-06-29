Силуанов назвал главные вызовы для экономики России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости реагировать на масштабные изменения, которые в глобальную экономику привнесла пандемия. Ковид будет влиять на ситуацию на любой дистанции финансового планирования, считает он.

"Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", — написал Силуанов в статье для журнала "Финансы".

Министр считает, что экономическое развитие теперь сильно зависит от эпидемиологической ситуации. Это можно увидеть на примере неравномерности восстановления деловой активности между странами, сдерживания инклюзивного восстановления мировой экономики, снижения качества человеческого капитала и обострения ранее накопленных дисбалансов. Среди основных приоритетов российской экономической политики Силуанов выделил обеспечение качества медпомощи, восстановление и рост реальных доходов россиян, выравнивание возможностей в получении образования, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности.

"Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения", — подытожил Силуанов.