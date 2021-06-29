Россиянам рассказали, что съесть до и после прививки для избежания побочных эффектов

У некоторых людей вакцинация проходит с побочными эффектами, но их можно минимизировать с помощью правильного питания. До и после прививки следует воздержаться от употребления фастфуда, жирных и тяжёлых продуктов, а также полуфабрикатов, рекомендует врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Отдавать предпочтение стоит зелени, фруктам, ягодам. Сейчас их масса. Чем наша пища проще и природнее, тем полезнее она будет и тем быстрее наш организм придёт в хорошее состояние и самочувствие", — посоветовала она в беседе с телеканалом "360".

Нутрициолог Анна Белоусова советует в период вакцинации есть гречку, овсяную крупу в виде каши, чтобы желудок нормально среагировал на прививку. Или же отдать предпочтение молочным продуктам: кефиру, йогурту, творогу. Рекомендуется также пить много жидкости, некрепкий чай, кофе, кисломолочные напитки и несладкие соки. При этом напитки не должны быть из холодильника или со льдом, говорит нутрициолог.

"Мы выбираем напитки с низкой жирностью — в них больше воды, чем молочной основы. Это могут быть тан, айран, которые хорошо утоляют жажду", — советует Белоусова.

Как до, так и после прививки нутрициолог посоветовала исключить продукты, которые могут вызвать аллергию. Отказаться придётся и от специй, особенно со жгучим вкусом. Она советует также исключить тяжёлые мясные продукты и алкоголь. По словам Белоусовой, можно употреблять красное и белое вино, но в разбавленном виде. Но точно не рекомендуется выпивать экзотические напитки типа рома, текилы и абсента.