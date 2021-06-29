Потери Краснодарского края от ограничений для туристов оценили в десятки миллиардов рублей

Потери Краснодарского края в летнем сезоне из-за введения дополнительных требований для туристов могут составить до 55 миллиардов рублей. Такие данные приводят эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Отмечается, что с июля по сентябрь отдых на Кубани планировали 6,5 миллиона туристов. Только за июль прямые потери могут составить до 15 миллиардов рублей, ведь не менее трёх миллионов туристов имеют на руках готовые путёвки со средней ценой на человека 18–20 тысяч рублей. В августе эксперты прогнозируют отказ от запланированных поездок от 50 до 80% путешественников. Главной причиной этого является неготовность оплачивать стоимость ПЦР-теста.

Однако летними месяцами всё не ограничивается, потому что многие приезжают и в сентябре. Этот месяц, как уточнили в АТОР, даёт краю 13% годового турпотока. На данный момент объектами размещения продано туров примерно на один миллион человек, речь идёт о путёвках на сумму примерно 18–20 миллиардов рублей, и часть из них также находится под угрозой срыва, если требования не отменят.