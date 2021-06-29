Масштабы последствий суперливня в Москве. Видео © LIFE

Обрушившийся на Москву суперливень повалил около двухсот деревьев, в Подмосковье — чуть более сотни. Также пострадали десятки автомобилей, рассказали в экстренных службах.

"В Москве повалено 170 деревьев, повреждено 45 автомобилей. В Подмосковье было повалено 108 деревьев и повреждено 20 автомобилей", — приводит текст сообщения РИА "Новости".