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170 поваленных деревьев, 45 повреждённых авто: В Москве озвучили масштабы последствий суперливня

Пешеходам пришлось обходить возникшие препятствия на тротуарах и во дворах.

29 июня, 07:08

Фото © LIFE

Масштабы последствий суперливня в Москве. Видео © LIFE

Обрушившийся на Москву суперливень повалил около двухсот деревьев, в Подмосковье — чуть более сотни. Также пострадали десятки автомобилей, рассказали в экстренных службах.

"В Москве повалено 170 деревьев, повреждено 45 автомобилей. В Подмосковье было повалено 108 деревьев и повреждено 20 автомобилей", — приводит текст сообщения РИА "Новости".

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Напомним, днём 28 июня на Москву после недели аномальной жары обрушился сильнейший ливень с грозой, буквально моментально затруднив жизнь горожанам. Переходы оказались залиты водой, машинам приходилось плыть, а не ехать по дорогам. Затопленными оказались многие лесопарки и дачные участки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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